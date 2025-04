Siemens-Manager Kaeser nennt Trumps Zollpolitik "Unfug"

München: Der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy und frühere Siemenschef Kaeser geht davon aus, dass der US-Handelskrieg in einem Fiasko enden wird. Im Bayerischen Rundfunk sagte er, er rechne mit einer Stagflation in den USA: alles werde teurer. Und parallel werde die Wirtschaft abgewürgt. Trumps Zollpolitik sei, Zitat, "Unfug". Trotz der Zölle, so Kaeser, werde das Thema lokale Fertigung in den USA nicht erfolgreich sein. Es fehle unter anderem an den dafür notwendigen Fachleuten. Kaeser vermutet hinter der Politik von US-Präsident Trump aber vor allem Motive des Machterhalts und weniger ökonomische.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 17:00 Uhr