Siemens Healthineers will Varian übernehmen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sein Geschäft in den USA ausbauen. Wie die MDax notierte Siemens-Tochter mitteilte, soll dazu das auf die Krebsversorgung spezialisierte Unternehmen Varian Medical Systems übernommen werden. Beide Seiten hätten sich auf einen Kaufpreis von umgerechnet rund 14 Milliarden Euro geeinigt, teilte Siemens Healthineers mit. Die Varian-Aktionäre sollen knapp 151 Euro je Aktie erhalten, das ist etwa ein Viertel mehr als die Anteile am Freitagabend gekostet hatten. Der Vorstand des US-Konzerns hat den Plänen zugestimmt und empfiehlt den Anteilseignern, die Offerte anzunehmen. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 soll der Kauf von Varian abgeschlossen sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 11:00 Uhr