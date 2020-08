Siemens Healthineers will US-Krebsspezialisten kaufen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Siemens Healthineers hat die größte Übernahme der Firmengeschichte angekündigt. Der Medizintechnik-Konzern kauft für umgerechnet knapp 14 Milliarden Euro das US-Unternehmen Varian. Der Betrieb aus dem Silicon-Valley gilt als führend bei Technologie und Forschung rund um die Strahlenbehandlung von Krebs. Finanziert werden soll der Deal auf zwei Wegen. Zum einen erhält Healthineers Kredite von der Mutter Siemens. Zum anderen kündigte das Management eine milliardenschwere Kapitalerhöhung an. Durch diese Kapitalerhöhung soll gleichzeitig die Beteiligung von Siemens an Healthineers verringert werden, von heute 85 auf dann 72 Prozent. Die Münchner wollen aber weiterhin die Mehrheit an ihrer Medizintechnik-Tochter behalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 14:30 Uhr