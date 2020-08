Siemens Healthineers will US-Krebsspezialisten kaufen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Mit einer milliardenschweren Übernahme will der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sein Geschäft in den USA ausbauen. Die Siemens-Tochter plant, das auf die Krebsversorgung spezialisierte Unternehmen Varian Medical Systems für umgerechnet 14 Milliarden Euro zu kaufen. Finanzieren will Siemens Healthineers die Übernahme in etwa zur Hälfte über Kredite und zur anderen Hälfte über neues Eigenkapital, das sich die Erlanger über die Ausgabe neuer Aktien beschaffen wollen. Die Varian-Aktionäre sollen knapp 151 Euro pro Aktie erhalten. Der Vorstand des US-Konzerns hat dem Plan zugestimmt und empfiehlt den Anteilseignern, die Offerte anzunehmen. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 soll die Übernahme abgeschlossen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 12:00 Uhr