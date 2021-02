Siemens Energy will 7800 Arbeitsplätze abbauen

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Elektro- und Energietechnikunternehmen Siemens Energy will knapp vier Monate nach seinem Börsengang massiv Stellen abbauen. Bis 2025 sollen weltweit 7.800 Arbeitsplätze wegfallen, 3.000 davon in Deutschland. Der Abbau solle so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden, sagte Konzernchef Bruch dem BR. Derzeit beschäftigt Siemens Energy nach eigenen Angaben 91.000 Menschen. Nach einer Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretern sollen alle deutschen Standorte erhalten bleiben. Siemens Energy reagiert mit dem Stellenabbau auf den Wandel in der Energiebranche, weg von klassischen Großkraftwerken. Seit Jahren gibt es ein Überangebot an großen Gasturbinen, auch Technik für Kohlekraftwerke wird nicht mehr so stark nachgefragt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 08:00 Uhr