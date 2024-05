Siemens Energy will 4100 Stellen bei Gamesa streichen

Frankfurt am Main: Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will wohl 4.100 Arbeitsplätze bei der spanischen Windenergietochter Gamesa streichen. Das hat laut Nachrichtenagentur Reuters Siemens-Gamesa-Chef Eickholt in einem Schreiben an die Mitarbeiter angekündigt. Demnach könnten in Deutschland bis zu 370 Arbeitsplätze verloren gehen. Gamesa hat Milliardenverluste eingefahren und den Mutterkonzern tief in die roten Zahlen gezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 07:00 Uhr