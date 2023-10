Siemens Energy verhandelt mit Bund über Garantien für Großprojekte

Berlin: Der finanziell angeschlagene Energietechnikkonzern Siemens Energy verhandelt mit der Bundesregierung über Garantien für Großprojekte. Wie das Unternehmen erklärte, führe die starke Zunahme an Aufträgen zu einem steigenden Bedarf an Garantien für langfristige Projekte. Deshalb prüfe der Vorstand derzeit verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz und führe Vorgespräche mit Partnerbanken von Siemens Energy sowie der Bundesregierung. Siemens Energy kämpft seit Jahren mit Milliarden-Verlusten bei seiner Windanlagentochter Siemens Gamesa. Die Siemens-Energy-Aktie ist nach Bestätigung der Gespräche mit dem Bund über Bürgschaften am Vormittag um fast 36 Prozent gefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 13:00 Uhr