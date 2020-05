Siegfrieds Partner Roy ist in Las Vegas gestorben

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Las Vegas: Der "Siegfried & Roy"-Magier Roy Horn ist tot. Wie ein Sprecher der dpa mitteilte, starb er in Las Vegas an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er wurde 75 Jahre alt. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern weltbekannt. Ihre Karriere endete 2003, als ein Tiger Roy bei einer Vorstellung schwer verletzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 07:00 Uhr