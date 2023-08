Siegemund unterliegt Gauff bei US Open

New York: Bei den US Open ist die Deutsche Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag der US-Amerikanerin Coco Gauff in drei Sätzen. Damit sind noch acht deutsche Tennisprofis in New York am Start, die alle heute in das Grand-Slam-Turnier starten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 05:00 Uhr