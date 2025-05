Sieg in Saarbrücken: Braunschweig vor Zweitliga-Verbleib

Eintracht Braunschweig hat vier Tage nach seinem Trainerwechsel die Weichen für einen Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gestellt: Die Niedersachsen gewannen am Abend unter dem neuem Coach Marc Pfitzner das Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Verein FC Saarbrücken mit 2:0. Kommenden Dienstag findet dann das Rückspiel in Braunschweig statt.

