Siebenjähriger nach Messerangriff in Regensburg gestorben

Regensburg: Nach dem Messerangriff in einem Regensburger Bezirkskrankenhaus ist ein Siebenjähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Abend seinen Verletzungen. Das Kind und ein 63-Jähriger waren am Donnerstag auf dem Flur einer psychiatrischen Einrichtung angegriffen worden. Der Erwachsene wurde schwer verletzt, sein Zustand ist stabil. Tatverdächtig ist ein polizeibekannter 14-Jähriger. Er ist möglicherweise schuldunfähig und wurde in einer Psychiatrie untergebracht. Die Ermittler schließen aber auch ein extremistisches Motiv nicht aus. Die zuständige Stelle der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 07:15 Uhr