Siebenjähriger nach Messerangriff in Regensburg gestorben

Regensburg: Nach dem Messerangriff in einem Regensburger Bezirkskrankenhaus ist ein Siebenjähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Abend seinen Verletzungen. Das Kind und ein 63-Jähriger waren am Donnerstag auf dem Flur einer psychiatrischen Einrichtung angegriffen worden. Der Erwachsene wurde schwer verletzt, sein Zustand ist stabil. Tatverdächtig ist ein polizeibekannter 14-Jähriger. Er ist möglicherweise schuldunfähig und wurde in einer Psychatrie untergebracht. Die Ermittler schließen aber auch ein extremistisches Motiv nicht aus. Die zuständige Stelle der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen zweifachen versuchten Mordes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 07:00 Uhr