Sieben von zehn Deutschen meiden gelegentlich Nachrichten

Hamburg: So viele Deutsche wie noch nie zuvor gehen ganz bewusst Nachrichten aus dem Weg. Das zeigen die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage. Demnach entscheiden sich 71 Prozent der Befragten zumindest gelegentlich dagegen, Nachrichten zu konsumieren. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Befragten befürchten vor allem negative Auswirkungen der Nachrichten auf die eigene Stimmung. Weiterhin geben viele an, dass sie von der Berichterstattung über Kriege und Konflikte sowie von der Menge an Nachrichten erschöpft seien. Trotzdem liegt das allgemeine Interesse an Nachrichten in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau. Neun von zehn Befragten konsumieren nach eigenen Angaben mindestens einmal wöchentlich Nachrichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 09:00 Uhr