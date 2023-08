Sieben Tote und über 100 Verletzte bei russischem Angriff auf ukrainische Stadt

Kiew: Russische Raketen haben die Stadt Tschernihiw im Nordosten der Ukraine getroffen. Mindestens sieben Menschen wurden getötet, unter ihnen ein sechsjähriges Mädchen. Unter den mehr als 100 Verletzten sollen ebenfalls viele Kinder sein. Die Zahl der Opfer fiel auch deshalb so hoch aus, weil eine Rakete in dem Moment einschlug, als ein Linienbus mit vielen Passagieren vor dem Theater der Stadt hielt. Auch die Universität und Wohngebäude wurden beschädigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der heute auf Überraschungsbesuch in Schweden war, verurteilte den Angriff scharf. Auf Telegram schrieb er, Russland habe einen ganz normalen Samstag in einen Tag des Schmerzes verwandelt. Er bedankte sich in Stockholm für die Unterstützung des skandinavischen Landes und bat ein weiteres Mal um Kampfjets. Der schwedische Regierungschef Kristersson ging jedoch nicht darauf ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 19:45 Uhr