Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 515

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist auf einem neuen Höchststand. Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh einen Wert von 515,7. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnte in der Bild am Sonntag vor schweren Wochen. Er rief dazu auf, sich wegen der Omikron-Welle öfter zu testen. Das sei nötig, weil die Schnelltests am Anfang einer Infektion nicht immer anschlügen. Lauterbach empfiehlt, sich nach dem Kontakt mit einem Infizierten eine Woche lang jeden Tag zu testen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 16.01.2022 05:00 Uhr