Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht an Tsitsi Dangarembga

Frankfurt am Main: Die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga erhält den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Die 1959 geborene Schriftstellerin und Filmemacherin verbinde in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick, heißt es in der Begründung der Jury. Damit sei sie nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird am 24. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2021 10:45 Uhr