Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter - deutschlandweit beträgt sie jetzt bei 8,6 - in Bayern liegt der Wert bei 10,3. Derweil geht die Diskussion über die Maskenpflicht im Unterricht weiter. Bayerns FDP-Fraktionschef Hagen hält sie angesichts der sommerlichen Temperaturen und der niedrigen Inzidenzen nicht mehr für verhältnismäßig. Die Staatsregierung solle endlich ein Einsehen mit den Schülern haben, so Hagen. Eine Civey-Umfrage im Auftrag seiner Fraktion hat ergeben, das rund 50 Prozent eine sofortige Abschaffung fordern - knapp 40 sind dagegen, der Rest ist unentschieden. Gesundheitsminister Spahn will derweil FFP2-Maksen auch in Kindergrößen beschaffen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 06:00 Uhr