Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland geht weiter zurück. Aktuell gibt das Robert-Koch-Institut sie mit 18,6 an. Gestern lag der Wert bei 19,3. In Bayern bleibt es bei einer Inzidenz von 22. Nahezu jeder vierte Mensch hierzulande ist laut RKI inzwischen vollständig gegen Covid 19 geimpft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 14:15 Uhr