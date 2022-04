Corona-Inzidenz fällt erstmals wieder unter 1000

Berlin: Erstmals seit Ende Januar liegt die Corona-Inzidenz wieder unter 1.000. Das Robert Koch-Institut gibt den Wert der Neuinfektionen in sieben Tagen mit 876 an. In Bayern rutschte der Wert ebenfalls unter die Tausender-Marke, er wird mit 976 berechnet. Tatsächlich dürften die Fallzahlen höher liegen als statistisch erfasst: Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass in der Ferienzeit weniger getestet wird. Einige Bundesländer melden am Wochenende gar keine Zahlen nach Berlin. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Österreich hat seine Corona-Schutzmaßnahmen unterdessen weiter gelockert: In Seilbahnen oder auf Schiffen gilt keine Maskenpflicht mehr. In Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmittelnn, Ämtern, Banken und Krankenhäusern sind Masken dagegen weiter vorgeschrieben.

