Sieben-Tage-Inzidenz fällt seit Januar erstmals unter 1000

DWD warnt an Ostern vor Waldbrandgefahr in Unterfranken

Würzburg: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Waldbrandgefahr an Ostern. Betroffen sind vor allem Regionen mit großem Anteil an trockenen, leicht entzündlichen Pflanzen, so der DWD. In Unterfranken ist die Gefahr von Waldbränden vor allem an Ostersonntag und Ostermontag besonders groß. Hier wird zeitweise die zweithöchste Warnstufe 4 erreicht. Grund ist das weitgehend trockene und sonnenreiche Wetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2022 06:00 Uhr