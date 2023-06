Sieben Menschen werden bei Heißluftballonfahrt in der Schweiz verletzt

Kurzmeldung ein/ausklappen Grüne Parteispitze verteidigt Entscheidungen in der Asylpolitik und beim Klimaschutz

Bad Vilbel: Die Grünen haben auf ihrem Länderrat über den EU-Asylkompromiss debattiert. Kritisiert wurde, dass unter bestimmten Umständen Asylverfahren künftig an den EU-Außengrenzen stattfinden sollen. Außenministerin Baerbock verteidigte den Kompromiss. Er sei eine Zumutung, aber besser, als gar nichts. Immerhin habe man eine Einigung für die Verteilung von Schutzsuchenden in Europa gefunden. Die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Touré wandte sich in einer emotionalen Rede gegen die Entscheidung. Diese schmerze und enttäusche, so Touré. Dafür bekam sie viel Applaus. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Habeck seine Partei dazu aufgerufen, trotz Gegenwinds auf Kurs zu bleiben. Beim Klimaschutz habe sich viel getan mit Blick auf den Anteil der Erneuerbaren Energien, dem Ausbau und der Energieeinsparung. Die Grünen dürften sich nicht in eine Nische drängen lassen.

