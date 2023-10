Sieben Menschen sterben bei Unfall eines Schleuserwagens auf der A94

Ampfing: Im Landkreis Mühldorf ist auf der A94 ein Schleuserfahrzeug verunglückt. Nach ersten Informationen der Polizei kamen sieben Menschen ums Leben, mehrere Personen wurden zudem verletzt. Der Wagen fiel gegen drei Uhr Früh einer Streife der Bundespolizei auf. Bei der Verfolgung in Fahrtrichtung München beschleunigte der Fahrer. In Höhe der Anschlussstelle Ampfing verlor er demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich mehrmals überschlug. In dem Wagen sollen sich mehr als zwanzig Flüchtlinge befunden haben, unter ihnen auch Kinder. Woher die Opfer kommen, ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 10:00 Uhr