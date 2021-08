Sieben Menschen sind im Gedränge am Flughafen Kabul gestorben

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 09:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt spitzt sich die Lage am Flughafen weiter zu. Nach Angaben der britischen Regierung sind sieben afghanische Zivilisten im Gedränge ums Leben gekommen. Tausende Menschen versuchen seit Tagen an Bord eines der Flugzeuge der NATO-Partner zu gelangen. Die Evakuierung durch die Bundeswehr war gestern zwischenzeitlich ins Stocken geraten und einige Maschinen der Luftwaffe hatten kaum Menschen an Bord nehmen können. Unter Berufung auf ungenannte Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium berichtet der Sender CNN von der Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz IS auf den Flughafen in Kabul und dessen Umgebung. Das US-Militär bemühe sich daher, den Schutzsuchenden "alternative Routen" aufzuzeigen. Die Taliban und der regional aktive Zweig des IS hatten in der Vergangenheit gegeneinander gekämpft und sind tief verfeindet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 09:30 Uhr