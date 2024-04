Sieben Hilfsorganisations-Mitarbeiter sterben bei Luftschlag im Gazastreifen

Gaza: Nach Angaben der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" sind bei einem Luftangriff im Zentrum des Gaza-Streifens sieben ihrer Mitarbeiter getötet worden. Israelische Streitkräfte hätten einen Konvoi des Teams getroffen, nachdem es Nothilfe abgeladen hatte. Unter den Opfern sollen mehrere ausländische Mitarbeiter sein. Die Hilfsorganisation kündigte an, ihre Arbeit in der Region vorerst einzustellen. Israels Armee sprach von einem "tragischen Vorfall", den man nun untersuchen werde. Auch ein anderer mutmaßlich israelischer Angriff steht derzeit im Fokus. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten, dass bei der jüngsten Attacke auf die iranische Botschaft in Syrien zwei ihrer Generäle sowie fünf weitere Mitglieder gestorben sind. Das iranische Außenamt verurteilte den Angriff scharf. Experten äußerten bereits die Sorge, dass einige im Iran ihn als Kriegserklärung werten könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 10:00 Uhr