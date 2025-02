Sicherheitsvorkehrungen bei Karnevalsumzügen werden verschärft

Berlin: Aufgrund der jüngsten Anschläge in München und Aschaffenburg werden die Sicherheitsvorkehrungen für Karnevalsumzüge noch einmal verschärft. Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval, Fess, sagte, es gebe zusätzliche Auflagen. Auch seien erste Umzüge bereits abgesagt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei werden die Sicherheitskonzepte bei Karnevalsumzügen immer wieder auf Schwachstellen überprüft. Vorgestern war in München ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Fast 40 wurden verletzt. Kanzler Scholz besucht den Anschlagsort am Nachmittag für ein stilles Gedenken. Einen Anschlag mit einem Wagen hatte es auch in Magdeburg gegeben - auf dem Weihnachtsmarkt kurz vor Heiligabend. Sechs Menschen starben, fast 300 wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 11:00 Uhr