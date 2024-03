Sicherheitsrat zeigt sich "zutiefst besorgt" wegen tödlichem Vorfall im Gazastreifen

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat sich - so wörtlich - "zutiefst besorgt" gezeigt wegen des Todes zahlreicher Menschen bei einer Hilfslieferung in Gaza. In einer Mitteilung erklärte das Gremium, alle Konfliktparteien müssten sich an das Völkerrecht halten. Die Hamas gibt Israel die Schuld für den Vorfall, bei dem mehr als 100 Palästinenser ums Leben gekommen sein sollen. Die Soldaten hätten gezielt auf die Menschen geschossen. Israels Armeesprecher Hagari wies dies entschieden zurück. Unterdessen haben die USA begonnen, die Menschen im Gazastreifen aus der Luft zu versorgen. Flugzeuge warfen etwa 38.000 Mahlzeiten ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 04:00 Uhr