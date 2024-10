Sicherheitsrat pocht auf Schutz der Blauhelme im Libanon

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat den Beschuss von Blauhelmsoldaten im Libanon scharf kritisiert. In einer Erklärung heißt es, man erinnere daran, dass UN-Friedenssoldaten niemals Ziel von Angriffen werden dürften. In den vergangenen Tagen waren die Blauhelme im Libanon mehrmals unter Feuer geraten. Dabei wurden mindestens vier Soldaten verletzt. Mitglieder des Sicherheitsrates äußerten sich zudem besorgt über zivile Opfer, die Zerstörung von Infrastruktur im Libanon und die steigende Zahl Vertriebener. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu unterstrich derweil seine Forderung, dass die Blauhelme das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon vorübergehend verlassen sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 03:00 Uhr