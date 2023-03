Sicherheitspersonal von London-Heathrow will zehn Tage bis Ostern streiken

Meldungsarchiv - 18.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Das Sicherheitspersonal des Flughafens Heathrow will zehn Tage lang für höhere Löhne streiken. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die mehr als 1.400 Beschäftigten vom 31. März bis zum 9. April - Ostersonntag - die Arbeit niederlegen. Das von der Arbeitgeberseite vorgelegte Angebot einer zehnprozentigen Lohnerhöhung sei angesichts der hohen Inflation und in den Vorjahren eingefrorenen Löhnen nicht akzeptabel. Die Inflation in Großbritannien lag in den Monaten Oktober bis Januar zwischen 11 und 10 Prozent - der höchsten seit 40 Jahren. Heathrow Airport teilte mit, es gebe Notfallpläne, um den Flughafen während des Streiks weiter zu betreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2023 15:00 Uhr