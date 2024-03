Sicherheitspersonal bestreikt morgen Flughäfen Frankfurt und Hamburg

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi verstärkt die Streiks in der Luftfahrt. Neben dem Arbeitskampf des Lufthansa-Bodenpersonals sollen es am morgigen Donnerstag an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg auch einen Ausstand der Sicherheitskräfte geben. Der Flughafen Hamburg wird deshalb den Betrieb fast komplett herunterfahren. Frankfurt prüft derzeit noch, welche Auswirkungen der Warnstreik haben wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 05:00 Uhr