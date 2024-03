Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen in den Streik getreten

Hamburg: An mehreren deutschen Flughäfen ist in der Nacht das Sicherheitspersonal in einen ganztägigen Streik getreten. Zu dem Ausstand aufgerufen sind die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und den Servicebereichen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in Köln streiken nur die Fluggastkontrolleure, in München nur die Personal-, Waren- und Frachtkontrolleure. Laut Flughafenverband fallen insgesamt mehr als 580 Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit höhere Gehälter und Funktionszulagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 02:00 Uhr