Kurzmeldung ein/ausklappen Sicherheitsminister in Israel verlangt Kollektivstrafen für Familien von Attentätern

Jerusalem: Nach den jüngsten Anschlägen in Israel hat der Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, ein härteres Vorgehen gegen palästinensische Gewalttäter gefordert. So verlangte er, ihre Wohnungen sofort abzuriegeln - ein Vorgehen, das die Generalstaatsanwaltschaft allerdings untersagt hat. Ben-Gvir will außerdem illegal gebaute Häuser in Ost-Jerusalem abreißen lassen. Für Israelis forderte er einen leichteren Zugang zu Schusswaffen. Für Palästinenser, die wegen der Tötung eines Israelis verurteilt wurden, verlangte der rechtsextreme Minister die Todesstrafe. Ministerpräsident Netanjahu will am Abend das Sicherheitskabinett einberufen, um über Reaktionen auf die Anschläge zu beraten. Heute hatte ein 13-jähriger Palästinenser zwei Menschen in der Jerusalemer Altstadt schwer verletzt. Gestern starben bei einem Anschlag vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sieben Menschen, mehrere erlitten Verletzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 21:00 Uhr