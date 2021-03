Sicherheitslücke in Schul-App Anton geschlossen

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Lern-App Anton für Grundschüler in ganz Deutschland hat zwischenzeitlich massive Sicherheitslücken aufgewiesen. Das hat eine BR-Recherche ergeben. Die Daten sämtlicher Schulen seien nicht mit Passwörtern geschützt gewesen, wodurch persönliche Einträge zu den Schülern, vom Lernfortschritt bis zur Adresse, theoretisch für jedermann zugänglich waren. Alleine in München seien davon 3.000 Kinder betroffen gewesen. In ganz Deutschland waren Daten tausender Schulen einsehbar. Auch Schulen in Wien, Bozen, Zürich, Madrid und Paris waren betroffen. Der bayerische Datenschutzbeauftragte Petri sagte, es sei eine fatale Situation, weil die Schule damit der Fürsorgepflicht der Kinder nicht gerecht würde. Derartige Sicherheitslücken hätten in der Vergangenheit bereits zu Belästigungen der Kinder durch Fremde geführt, so Petri. Das bayerische Kultusministerium erklärte dem BR, es sei für Apps von Dritten nicht zuständig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 07:00 Uhr