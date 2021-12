Sicherheitslücke gefährdet weltweit Computer

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Computerexperten weltweit versuchen derzeit, eine der gefährlichsten Sicherheitslücken in den vergangenen Jahren zu schließen. Den Angaben zufolge befand sich die Schwachstelle in einem Open-Source-Programm, das Unternehmen und Regierungen rund um den Globus nutzen. Betroffen könnten demnach auch Amazon, Apple und Twitter sein. Die Schwachstelle, die auf einer Skala von eins bis zehn den höchsten Warnwert erreicht, befindet sich demnach in einem Dienstprogramm für Server.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 01:00 Uhr