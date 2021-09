Sicherheitskräfte verhindern Anschlag auf Synagoge in Hagen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hagen: In der nordrhein-westfälischen Stadt haben Sicherheitskräfte offenbar einen Anschlag auf die Synagoge verhindert. Nach den Worten von Innenminister Reul gab es eine ernste extremistische Bedrohung. Bei einem SEK-Einsatz heute Morgen sind laut Polizei vier Personen festgenommen worden. Aus Sicherheitskrisen hieß es, im Zusammenhang mit der Gefährdungslage an der Synagoge werde auch ein islamistischer Hintergrund untersucht. Nach "Bild"-Informationen gab es Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes. Dieser informierte den Verfassungsschutz, dass ein 16-jähriger Syrer in einem Chat einen Anschlag auf eine Synagoge angekündigt habe. Ein für gestern Abend geplanter Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, war deshalb kurzfristig abgesagt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 12:00 Uhr