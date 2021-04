Sicherheitskräfte in Myanmar sollen Massaker bei Demonstration verübt haben

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Yangon: In Myanmar sollen Sicherheitskräfte ein Massaker gegen Demonstranten verübt haben. Nach Berichten von örtlichen Medien töteten sie mehr als 80 Menschen, die bereits am Freitag in der Stadt Bago gegen den Militärputsch protestiert hatten. Die Sicherheitskräfte sollen Granaten in die Menschenmenge geschossen haben, um diese auseinanderzutreiben. Die Staatsmedien berichten dagegen, dass die Behörden gegen Aufrührer eingeschritten seien. Die Rede ist von nur einem Todesopfer. Das Büro der Vereinten Nationen in Myanmar teilte mit, es gehe den Berichten über die Gewalt nach. Bestätigen sich die mehr als 80 Toten, wäre das die zweithöchste Opferzahl an einem Tag, seit die Junta am 1. Februar die Macht an sich gerissen hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 01:00 Uhr