Sicherheitskräfte in Myanmar gehen erneut hart gegen Demonstranten vor

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Yangon: In Myanmar haben erneut hunderte Menschen gegen den Militärputsch vor knapp fünf Wochen protestiert. An den Demonstrationen beteiligten sich unter anderem auch zahlreiche Beamte und Lehrer. Die sogenannte "Bewegung für den zivilen Ungehorsam" hat mittlerweile die öffentliche Infrastruktur im Land teilweise lahmgelegt. So sind etwa viele Krankenhäuser, Banken und Ministerialbüros geschlossen. Die Sicherheitskräfte gingen unterdessen erneut hart gegen die Demonstranten vor. Sie setzten Tränengas ein und machten Straßenblockaden, die Protest-Teilnehmer errichtet hatten, mit Planierraupen platt. Die Junta drohte Beamten außerdem an, dass sie am Montag fristlos entlassen würden, wenn sie ihren Streik fortsetzten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 20:45 Uhr