Sicherheitskräfte gehen offenbar gegen Demonstranten in Kasachstan vor

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nur-Sultan: Die Lage in Kasachstan bleibt unübersichtlich. Das Staatsfernsehen des zentralasiatischen Landes meldete in der Nacht, dass Sicherheitskräfte in mehreren Städten weiter gegen Demonstranten vorgingen. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das Internet in Kasachstan ist zumindest zeitweise abgeschaltet, Ausländer werden nicht ins Land gelassen. An mindestens zwei Plätzen der Wirtschaftsmetropole Almaty soll es zu Schießereien gekommen sein. Auch von Explosionen und brennenden Autos ist die Rede.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 05:00 Uhr