Sicherheitskräfte gehen im Iran gewaltsam gegen Proteste vor

Berlin: Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen trotz sehr harscher Kritik der Union an ihrer Wahlrechtsreform festhalten und am Freitag im Bundestag darüber abstimmen. Die drei Vorsitzenden Mützenich, Hasselmann und Dürr erklärten in einem gemeinsamen Auftritt nach den Fraktionssitzungen, die Verkleinerung des Bundestags sei fair und verfassungsfest. Das Parlament soll künftig aus nicht mehr als 630 Abgeordneten bestehen. Dafür wird die Grundsystematik des Wahlrechts geändert. So sollen nicht mehr alle Gewinner der 299 Wahlkreise automatisch in den Bundestag einziehen. Entscheidend ist, wie das Zweitstimmenergebnis der Parteien ist. Außerdem soll eine Partei bundesweit für einen Einzug ins Parlament immer mehr als fünf Prozent erzielen müssen. Die CSU, die nur in Bayern antritt, hatte in der vergangenen Bundestagswahl alle Wahlkreise direkt gewonnen und umgerechnet auf den Bund einen Stimmenanteil von 5,2 Prozent. CSU-Chef Söder sprach von einer Attacke auf seine Partei und den Freistaat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 22:15 Uhr