Sicherheitskräfte gehen im Iran gewaltsam gegen Proteste vor

Teheran: Im Iran sind Sicherheitskräfte offenbar wieder mit massiver Gewalt gegen neue Proteste vorgegangen. In der kurdischen Stadt Saghes eröffneten Polizisten nach Angaben von Menschenrechtlern das Feuer auf Demonstranten. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Im Süden der Hauptstadt Teheran explodierte ein Auto. In anderen Teilen des Iran setzten Menschen Barrikaden auf den Straßen in Brand. Anlässlich traditioneller Feiern rund eine Woche vor dem Persischen Neujahr hatten Aktivisten zu neuen Protesten aufgerufen. Die politische und geistliche Führung des Iran steht seit sechs Monaten unter massivem Druck. Auslöser war der Tod einer iranischen Kurdin. Sie starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 20:45 Uhr