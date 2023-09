Sicherheitskonzept für die Wiesn sieht App und Flugverbotszone vor

München: Rund 600 Polizisten und über 2.000 Ordner sollen beim diesjährigen Oktoberfest für einen sicheren Ablauf sorgen. Das hat die Kreisverwaltungsreferentin Sammüller-Gradl bei der Vorstellung des Sicherheitskonzeptes mitgeteilt. Von Samstag an werden sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet. Zum ersten Mal sollen Ordner für Beleidigungen gegenüber der LGBTQ-Community sensibilisiert werden. Die App SafeNow soll zudem die Sicherheit in Festzelten verbessern: Gäste und Bedienungen können mit einem Klick Sicherheitspersonal direkt an ihren Standort rufen - egal ob es sich um einen sexuellen Übergriff oder einen medizinischen Notfall handelt. Größere Taschen und Rucksäcke sind auch dieses Jahr wieder verboten. Außerdem gilt eine Flugbeschränkung rund ums Gelände - auch für Drohnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 18:00 Uhr