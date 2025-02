Sicherheitskonferenz wird am Mittag eröffnet

Im Mittelpunkt des Treffens in München stehen mögliche Friedensberatungen zum Krieg in der Ukraine. Im Vorfeld sagte US-Vize Vance in Richtung der Verhandlungspartner: Um Druck auszuüben, gebe es wirtschaftliche, und natürlich auch militärische Mittel. Konferenz-Chef Heusgen sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass Vance den Groß-Abzug von US-Truppen aus Europa verkünde.

