Sicherheitskonferenz in München ist beendet

Nachrichtenarchiv - 19.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist die jährliche Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen, die diesmal ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stand. In seiner Abschluss-Rede sagte Konferenzleiter Heusgen, er hoffe darauf, dass der Krieg bis zur nächsten Tagung 2024 vorbei sei und dass es dann Frieden gebe. In seiner Bilanz der dreitägigen Veranstaltung forderte Heusgen höhere europäische und deutsche Verteidigungsausgaben. Außerdem müsse der Internationale Strafgerichtshof mit Blick auf die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine gestärkt werden. Heusgen sagte, bei der Konferenz habe sich eine große "transatlantische Einigkeit" gezeigt. Dabei betonte er, dass diese auch notwenig sei, um am Ende erfolgreich zu sein.

