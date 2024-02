Sicherheitskonferenz in München geht zu Ende

München: Die 60. Sicherheitskonferenz ist mit weiteren Gesprächsrunden über die Lage im Nahen Osten und die Entwicklung im Ukraine-Krieg zu Ende gegangen. Dabei warnte der palästinensische Ministerpräsident Schtaje die israelische Regierung davor, mit einer Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens die Menschen nach Ägypten zu vertreiben. Ägypten werde niemandem erlauben, die Grenze zu überqueren. Schtaje räumte ein, dass seine Autonomiebehörde keine Kontakte zur islamistischen Hamas habe. Auf Einladung Russlands werde es aber ein Treffen der palästinensischen Gruppen in Moskau geben. Angesichts des Ukraine-Krieges sprach sich in einer abschließenden Diskussion der EU-Außenbeauftragte Borrell dafür aus, die europäische Rüstung hochzufahren. Die Europäische Union müsse sicherheitspolitisch stärker zusammen handeln, sonst werde die EU schwächer, so Borrell.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 13:00 Uhr