Sicherheitskonferenz in München geht in den dritten Tag

19.02.2023 11:00 Uhr

München: Die 59.Sicherheitskonferenz geht am Mittag in der bayerischen Landeshauptstadt zu Ende. Zum Abschluss geht es derzeit um die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa. Unter anderem diskutieren der EU-Außenbeauftragte Borell, Schwedens Regierungschef Kristersson und Estlands Premierministerin Kallas über das Thema. Zu Gast bei der Expertenkonferenz ist als Stellvertreter für den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, dessen Bruder Wladimir Klitschko. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war eines der beherrschenden Themen der diesjährigen Siko. In einem direkten Gespräch mit dem chinesischen Chefdiplomaten Wang hatte US-Außenminister Blinken die Regierung in Peking davor gewarnt, Russland materiell in dem Krieg zu unterstützen. Blinken unterstrich aber auch, dass man keinen Konflikt mit Peking suche und auch keinen neuen kalten Krieg wolle.

19.02.2023 11:00 Uhr