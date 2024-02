Sicherheitskonferenz beginnt mit massiven Sicherheitsmaßnahmen

München: Zum heutigen Auftakt der 60. Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof müssen sich die Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt auf teils massive Einschränkungen gefasst machen. Der Bereich rund um den Veranstaltungsort wird von heute Früh bis Sonntagnachmittag komplett gesperrt. Auch an anderen Stellen in der gesamten Innenstadt wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei hat dazu aufgerufen, nicht mit dem Auto ins Zentrum zu fahren. Eröffnet wird die Sicherheitskonferenz von UN-Generalsekretär Guterres. Er ist schon seit gestern in München und hat die Synagoge besucht. Morgen kommt der ukrainische Präsident Selenskyj, der sich heute in Berlin mit Kanzler Scholz trifft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 07:00 Uhr