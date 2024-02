Sicherheitskonferenz beginnt in München

München: Am Nachmittag beginnt in der Landeshauptstadt die 60. Sicherheitskonferenz. Rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nehmen an dem Forum zu internationalen Sicherheitsrisiken teil. UN-Generalsekretär Guterres wird die Eröffnungsrede halten. Dieser hatte die Angriffe Israels gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen wegen der vielen getöteten Zivilisten in den vergangenen Monaten mehrmals als unverhältnismäßig kritisiert. Neben der Lage in Gaza wird der Ukraine-Krieg eines der zentralen Themen sein. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen sagte, es gebe derzeit eine ungewöhnliche Häufung von Krisen. Dies sei ein Grund mehr, zusammenzukommen, um nach Auswegen zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 12:00 Uhr