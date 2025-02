Sicherheitskabinett in Israel befasst sich mit zweiter Phase der Gaza-Waffenruhe

Jerusalem: Das israelische Sicherheitskabinett will heute über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen beraten. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mit. Außerdem werde eine israelische Delegation nach Kairo reisen, um die weitere Umsetzung der ersten Phase zu besprechen. - Seit dem 19. Januar gilt im Gazastreifen eine von den USA, Ägypten und Katar vermittelte Waffenruhe. Eigentlich hatten die Gespräche über die zweite Phase längst beginnen sollen, wurden bislang aber noch nicht aufgenommen. In der zweiten Phase ist vorgesehen, dass die radikalislamische Hamas und ihre Verbündeten alle verbliebenen Geiseln an Israel übergeben. Außerdem soll ein endgültiges Ende des Gaza-Kriegs erreicht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 02:00 Uhr