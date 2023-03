Sicherheitsdienst am Münchner Flughafen streikt

Kurzmeldung ein/ausklappen Risse an zwei weiteren französischen Atomreaktoren entdeckt

Paris: In Frankreich sind erneut Risse an zwei Atomreaktoren entdeckt worden. Diese seien nicht unerheblich, teilte die Behörde für Atomsicherheit, ASN, am Abend mit. Offenbar handele es sich um Abnutzungserscheinungen. Betroffen seien ein Reaktor im Atomkraftwerk Penly im Norden des Landes und ein weiterer Reaktor in Cattenom in Ostfrankreich. Erst vorgestern hatte die ASN bekanntgegeben, dass in Penly ein ungewöhnlich langer und tiefer Riss in einem Leitungsrohr entdeckt wurde. Frankreich hat wegen Problemen mit seinen alternden AKWs im vergangenen Jahr so wenig Strom produziert wie seit drei Jahrzehnten nicht. Der Staat will mit dem Bau von sechs neuen Atomkraftwerken gegensteuern.

