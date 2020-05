Sicherheitsbehörden warnen vor Extremisten bei Corona-Demos

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Sicherheitsbehörden wächst die Sorge vor dem Einfluss von Extremisten auf die Corona-Proteste. Verfassungschutzpräsident Haldenwang hat der Welt am Sonntag gesagt, vor allem Rechtsextremisten versuchten, die Demonstrationen zu instrumentalisieren. Sie suchten Anschluss an bürgerliche Spektren und riefen Anhänger auf, sich aktiv einzubringen. Auch das Bundeskriminalamt äußert diese Einschätzung. Laut einer Sprecherin liegen aber noch keine Erkenntnisse über eine koordinierte Unterwanderung vor. Bundesinnenminister Seehofer betonte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, viele Menschen sorgten sich um ihre Existenz. Daher sei schnelles Handeln nötig. Damit verhindere man auch, dass Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker den Ton setzen. Gestern waren tausende Menschen gegen die geltenden Einschränkungen in der Corona-Pandemie in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Auch heute sind wieder viele Protestaktionen geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 09:00 Uhr