Sicherheitsbehörden vereiteln womöglich Anschlag auf Ausgburger Christkindlesmarkt

Augsburg: Sicherheitsbehörden haben offenbar einen gesplanten Anschlag auf den Christkindlesmarkt vereitelt. Das berichtet die Zeitung "Die Welt". Demnach wurde ein 37-jähriger Iraker am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Augsburg festgenommen. Er soll Fotos vom Markt gemacht haben, mutmaßlich um ihn auszuspähen. Zudem soll der Mann Kontakt zu Mitgliedern der Terrororganisation IS gehabt haben. Er befindet sich den Angaben nach nun in Abschiebehaft. Auf BR Anfrage haben sich bisher weder Polizei noch Innenministerium dazu geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 06:00 Uhr